Комендантська година в Київській області: влада анонсувала рейди

"Закликаю всіх мешканців регіону - не нехтуйте комендантською годиною. Наразі вона діє з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією, аби контролювати безпеку Київщини вночі", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, раніше у Києві оголосили про заборону використання піротехнічних виробив і гучної музики.

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