Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях

В некоторых областях Украины недавно сократили действие комендантского часа. Однако на Пасху, которую в этом году отметят 16 апреля, ограничения не будут отменять.
Какая ситуация с комендантским часом в регионах – в материале РБК-Украина ниже.
Во время Пасхальных праздников в Киеве не будут менять время комендантского часа. При этом жители города призывают предпочесть пересмотр богослужения онлайн и не создавать массовых скоплений в церквях.
Напомним, в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
Кроме этого, в столице усилят меры безопасности во время празднований Пасхи. Нацполиция привлечет более тысячи полицейских и около 120 представителей Добровольческих формирований территориальных общин. Они вместе с патрульной полицией будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".
В Закарпатской области комендантского часа нет.
В Сумах и области власти решили также не отменять комендантский час. Она продлится с 23:00 до 04:00. Данный вопрос был согласован с военными, полицией, церковным руководством, представителями религиозных организаций.
В Хмельницкой области пасхальной ночью решили сократить комендантский час. Она будет действовать с 00:00 до 3:00. Соответствующий указ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.
Власти Кропивницкая решили также сократить время комендантского часа - они будут действовать с 24:00 до 04:00. Под эти ограничения также подстроят работу транспорта в городе. Для удобства жителей в Пасхальную ночь до 06:00 утра не будет выключаться уличное освещение.
В Николаевской области с понедельника, 10 апреля, была изменена продолжительность комендантского часа. Также установлен специальный режим светомаски в режиме полного затемнения. Она начинается в 00:00 и продлится до 05:00.
Однако в населенных пунктах Очаковского городского территориального общества комендантский час будет начинаться в 23:00 и будет действовать до 05:00.
В Волынской области власти решили не вводить послаблений по поводу действия комендантского часа во время Пасхальных праздников. Там она проходит с 00:00 до 05:00.
При этом после 23 часов церкви будут закрыты, присоединиться к богослужениям можно будет в режиме онлайн. Для всех желающих посетить церковь будет возможность освятить пасхальную корзину с 5:00 утра 16 апреля.
Никаких послаблений не будет по поводу комендантского часа на Пасху не будет и в Ровенской области. После 23:00 в регионе будут закрыты все церкви.
Комендантский час на Пасху в других областях:
Напомним, что в прифронтовых и освобожденных от кафиров населенных пунктах жителям запретили посещать кладбища на пасхальные праздники. В частности, такой запрет был издан в Харьковской и Херсонской областях.
Напомним, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться по транспорту или пешком без специального пропуска.
Как сообщалось, Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре.
Также мы объясняли, будет ли на Пасху дополнительный выходной и какие праздники отметят украинцы в апреле.
В этом году стоимость пасхальной корзины в Украине составляет 797 гривен. Это на 29,5% больше, чем в прошлом.
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