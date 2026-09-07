Киев сокращает комендантский час с 10 сентября

Согласно постановлению правительства и инициатив города, комендантский час в Киеве будет сокращен на один час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00 утра. Эти изменения официально вступят в силу с 00.00 10 сентября.

Из-за обновления правил безопасности город адаптирует работу инфраструктуры:

график работы общественного транспорта в столице продлится на 1 час;

график работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ не меняется.

Кличко также сообщил, что из-за опозданий поездов городские власти вводят дополнительные меры по перевозке людей с центрального железнодорожного вокзала.

"Во время комендантского часа город организует 4 автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала", - отметил мэр столицы.