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Комбинированная атака на Киев: есть погибшая и 27 раненых, в том числе дети и полицейские

Киев, Четверг 31 июля 2025 06:45
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Комбинированная атака на Киев: есть погибшая и 27 раненых, в том числе дети и полицейские Фото: врачи скорой спасают пострадавших (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россияне в ночь на 31 июля совершили комбинированную атаку РФ на Киев, используя дроны и ракеты. В результате обстрела пострадало много людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Так, Киев оправляется от комбинированной атаки. Враг в ночь на 31 июля использовал как ударные беспилотники, так и ракетное вооружение.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столица подверглась масштабному обстрелу, во время которого враг пытался атаковать критическую инфраструктуру и жилые районы.

В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере два десятка человек. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов.

Сейчас речь идет о 27 пострадавших, 17 из которых медики госпитализировали.

"Среди раненых - и дети. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Часть госпитализировали в столичные больницы", - отметил Кличко.

В свою очередь министр МВД Игорь Клименко сообщил в своем телеграмм-канале, что Россия продолжает прицельно бить по мирным людям.

Он сообщил, что по состоянию на 6:30 в Киеве 1 погибший человек и более 20 ранены. Среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов. Еще два человека были спасены из-под завалов.

По словам Клименко, к проведению поисково-спасательных работ привлечены силы ГСЧС и полиции. Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ.

Масштабная атака "Шахедов" по Киеву

В ночь на 31 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали люди, среди них и дети.

Больше всего в результате налета беспилотников пострадал Соломенский район. Также есть повреждения в Святошинском районе.

Около 5:00 утра, после длительной воздушной тревоги, противник нанес ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали Шевченковский, Святошинский и Голосеевский районы. Зафиксированы попадания в жилую застройку.

РБК-Украина собрало все, что известно об атаке дронов на столицу.

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