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Комбинация "Чикаго" с аллей-упом не спасла от поражения дома: момент дня в НБА

Фото: Зак Лавин набрал 22 пункта против "Хьюстона" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитники "Чикаго Буллз" Коби Уайт и Зак Лавин в матче против "Хьюстон Рокетс" организовали самый крутой эпизод игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Под занавес второй четверти чикагцы выбежали в контратаку. Уайт эффектно обыграл оппонента и элегантно набросил мяч на кольцо партнеру. Лавин в свою очередь вколотил "апельсин" сверху.

Классные комбинации не спасли "Буллз" от громкого домашнего поражения. "Рокетс" просто смяли "Чикаго" (133:118) Обе команды остаются за пределами плей-офф сезона. К примеру, "Хьюстон" – последний на Западе.

Сам Лавин провел на паркете 36 минут. За это время атакующий защитник успел набрать 22 очка, сделал 3 подбора и отдал 5 передач. Самым результативным в матче стал форвард "Рокетс" Кевин Портер (36 пунктов, 7 подборов, 9 ассистов).

Кто такой Зак Лавин

Уроженец пригорода Сиэтла, на студенческом уровне выступал за "УКЛА Брюинз". Выбран "Миннесотой" под 13-м номером драфта НБА-2014.

В составе "Тимбервулвз" провел 3 сезона. Летом 2017 года был обменен в "Чикаго". В сезоне 2020/21 Лавин дебютировал в Матче всех звезд НБА, а год спустя сыграл в дебютном плей-офф сезона.

В составе сборной США триумфовал на Олимпийских играх-2020. Сыграл эпизодическую роль в телесериале "Кирби Бакетс". В августе стал отцом.

К слову, легендарный Новицки получил персональную статую рядом с ареной "Даллас Маверикс".

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