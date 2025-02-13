Комбат 3-й ОШБ Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?

О состоянии украинской армии и ситуации на фронте – в интервью РБК-Украина рассказал командир противотанкового батальона 3-й ОШБ Олег "Ромаха" Романов. Ниже в тексте – главные тезисы разговора, полное интервью – на YouTube-канале РБК-Украина.

О фронте и планах врага

Последний год войны для украинской армии был крайне тяжелым. Адские бои в Донецкой области, попытка прорыва на Харьковщине и Курская операция – годы войны дают опыт, но исчерпывают ресурсы.

Несмотря на то, что все внимание сейчас приковано к событиям на Донбассе, Харьковское направление остается крайне сложным. Россияне постоянно пытаются штурмовать этот участок фронта. За последние недели на Харьковщине были определенные успехи у врага, которые дали ему возможность создавать плацдарм для захвата трасс в направлении Изюма.

"Я считаю, что Изюм является определенным ключом от Донбасса. Потому что это последняя артерия, которая снаряжает всю нашу агломерацию в виде Дружковка-Константиновка, которые защищают сейчас Торецк и Часов Яр. Поэтому не все так сладко по Харьковскому направлению", - рассказывает Олег Романов.

Комбат при этом добавляет, что, несмотря на нагнетание в медиа, фронт не падает. "У нас фронт не сыпется, у нас есть определенная корпоративность. Эта корпоративность не дает нам провалить таким образом фронт. Есть определенная ответственность за то, что за нашей спиной находятся мирные места, находятся наши семьи. И я думаю, что здесь такого не будет", – убежден военный.

Ни для кого не секрет, что Россия значительно превосходит Украину ресурсами – как человеческими, так и техническими. Наше войско критически нуждается в большем количестве оружия. По мнению "Ромахи", вопрос обеспечения армии вооружением был провален еще с 2014 года. Когда нужно было строить патронные заводы – вместо этого ремонтировали дороги, без всякой иронии говорит он. Это и сыграло с нами злую шутку, считает собеседник.

Однако сейчас ситуация действительно улучшается, добавляет Романов. Поставки вооружения и боекомплектов распределяют вовремя и более грамотно. Но даже несмотря на это, украинцы все равно отстают от врага, который еще с распада Советского Союза планировал захватить Крым и установить сухопутный путь от полуострова в Россию. А сейчас, кроме тех районов, где идут бои, по мнению "Ромахи", враг хочет владеть и югом Украины. Потому что РФ считает эти земли "своими", якобы по наследству после Российской империи.

Может ли Трамп остановить войну?

Еще в своей предвыборной агитации и в течение войны в Украине новый президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить войну за 24 часа. Однако уже после победы на выборах на вопрос об уменьшении вооружения он дал неоднозначный ответ и обвинил Европу в недостаточной поддержке.

В то же время распространялось много спорных месседжей о том, что предыдущий глава США Джо Байден не давал достаточно вооружения для продолжения контрнаступательных действий после успешной операции ВСУ по деоккупации Харьковской области. К сожалению, порой недостаточная поддержка партнеров играет важную роль, это влияет на обороноспособность и в перспективе на операции по освобождению территорий.



"Сейчас украинская пехота вгрызлась зубами в землю, она стоит. Но насколько ее так хватит, когда некоторые военнослужащие находятся 52 дня на позиции?" – говорит "Ромаха".

Несмотря на большую необходимость поддержки Запада, все же не стоит возлагать надежды только на Трампа и ожидать, что за 24 часа война закончится, или же наоборот перейдет в более тяжелую фазу. В любом случае, в основном все зависит от самих украинцев, ведь никто другой не наденет броню и не пойдет на передовую украинских позиций держать линию обороны.







"Ромаха" считает, что все миротворческие миссии с первого дня пребывания в Украине будут развеваться в заголовках новостей западных СМИ с такими месседжами, что надо уже выводить войска из Украины. Сейчас это не та война, в которых участвовала Америка раньше, говорит Олег. А вот что касается Трампа, то военный напоминает, что именно этот президент первым в 2019-м году передал Украине ПТРК "Джавелин" и это позволило уже тогда готовиться.

Резервы и нехватка личного состава

Пехота – это передняя линия боевого столкновения, и там ребятам часто приходится находиться долгий срок, потому что войску банально не хватает людей. Некем сменить тех, кто сейчас держит определенный участок, а их выход без замены – означает просто его потерять.

"Если бы у нас пехотинец видел, что да, у меня есть год, мне надо этот год прожить и выжить. Он бы хотел, выходил бы каждый раз на задачу для того, чтобы выжить. А когда он выходит и сидит там 25 суток... Он сидит на этой позиции. Он теряет бдительность. Он уже сбрасывает с себя бронежилет, он уже пренебрегает своей безопасностью", – говорит "Ромаха".

Отсутствие отдыха и ротаций несет за собой фатальные последствия. В конце концов, какой бы ни был энтузиазм, но все же физический и моральный ресурс исчерпывается. Для того, чтобы в дальнейшем качественно держать оборону, военным нужны те, кто их усилит, хотя бы для того, чтобы иметь возможность выходить с позиций для восстановления.

"К сожалению, воин привыкает к обстановке, в которой находится. А она является самой экстремальной на всей нашей планете. Это не какая-то война с пиратами, которые охраняют нефть в Нигерийской дельте. Это самая кровавая война с окончания Второй мировой", – констатирует комбат.

Проблема пополнения личного состава сейчас является важнейшей. Через российские ИПСО все больше в сети распространяются нарративы об "уклонистах". В то же время "Ромаха" считает, что в Украине также была провалена информационная политика по мобилизации.

"Никто, к сожалению, не захочет идти в армию, когда весь ТікТок сейчас заполнен различными дискредитациями ВСУ. TikTok в армии запрещен уже, наверное, с начала 2022 года. Это инструмент для развития и расшатывания тех или иных государств. Инструмент для распространения ИПСО. Но этим инструментом можно пользоваться вдвоем. И я считаю, что наши расходы на Минкульт должны были направить именно в эти видео. Здесь надо было побеждать", – считает командир.







Важным фактором является и денежное обеспечение. В этом аспекте враг тоже преобладает, ведь там даже на местных уровнях дают большие выплаты "новобранцам". Россиянин понимает, что он подписывает контракт, получает 30 тысяч долларов и спокойно может закрыть все свои финансовые вопросы. В нашей стране стоит тоже находить ресурсы для денежного обеспечения, это дополнительная мотивация, которая способствует мобилизации, убежден Романов.

Мотивация в Третьей штурмовой

Личный состав 3-й ОШБ достаточно разнообразен. Кроме тех, кто участвовал в Киевской кмпании на истоках формирования, сейчас здесь есть: контрактники, мобилизованные, бывшие заключенные и добровольцы из других стран. Многие желают попасть именно в противотанковый батальон, который возглавляет "Ромаха".

"Так получилось, что когда-то правильно расставленные кадровые решения дали свои плоды. И люди стоят. У нас был боец, который летал на FPV и ему захотелось пойти в пехоту. За этот выход у него ранение, в грудь. "Нажмурил" троих, принимал в нескольких штурмах участие и держал оборону там сам определенное время. То есть человек пришел недавно, он пришел в FPV. Есть ли мотивация? Да! И это не из-за того, что мы – Третья штурмовая", – рассказывает "Ромаха".

Бои под Изюмом

3-я ОШБ сейчас стоит на Харьковском направлении. Враг достигает определенных успехов, несмотря на то, что бригада постоянно делает перемещения, роет запасные огневые позиции. Но некоторые из полос обороны по определенным причинам становятся не актуальными и приходится копать новые.

"Мы, по правде говоря, немного уже на таком тонком льде стоим в настоящее время. Из-за того, что нам надо больше пехоты на такую большую полосу", – говорит "Ромаха".

Из-за того, что малое количество людей держат большие полосы – появляются щели в линии обороны, чем и пользуется враг. Тактика россиян – находить такие щели и малыми пехотными группами заходить и прорываться дальше.

"Они сегодня забрались, подошли слишком близко к одной из моих позиций. Мы отправили туда группу зачистки. Но это вносит свои определенные проблемы, так как это противотанкисты. Им надо будет работать, если сейчас механизированный накат начнется. А как им работать, когда у них стрелковый бой идет?" – объясняет комбат.

Фортификационные сооружения

На многих участках фронта силам обороны приходится совершать тактическое отступление. К сожалению, наблюдается тенденция "наступать на собственные грабли" и ожидать другого результата. Причиной этого, по мнению "Ромахи", является неправильно подготовленная фортификация по линии фронта.

"Чтобы не отходить назад, надо начинать, чтобы фортификационное инженерное сооружение строили не подрядчики, а инженерные войска. Потому что я вижу, что сейчас строится вокруг Изюма, ну это "сюр". Мы что – поля будем оборонять? Нам это надо делать в посадках, вырубая перед собой пространство, чтобы не было так, что к тебе подходит враг, прячась за кустами", – говорит "Ромаха".

Гражданские рабочие, которые не имеют отношения к войску, не могут качественно построить фортификации, банально из-за нехватки опыта и малой заинтересованности в защищенности, считает он. Понимание угроз есть у тех, кто непосредственно в армии и понимает тактику врага, количество личного состава и ресурсы.







Конечно, никто не остановит войну за один день, города самостоятельно не деоккупируются, ожидать чуда бесполезно. Линия фронта движется, на определенных участках медленнее, на других более динамично враг поглощает населенные пункты. Подытоживая наш разговор, командир утверждает, что все наши ставки должны сейчас быть на длительное ведение устойчивой обороны. Сейчас первоочередная цель – держать фронт более прямой линией, создавая меньше изгибов и не создавать отдельные участки.

"Мы должны готовиться дальше к долгой, затяжной войне, с возможной потерей всего государства, к сожалению. Если мы не соберемся и каждый не начнет что-то хотеть создать для общего успеха. Здесь надо как пчелки в сотах работать, чтобы сохранить этот рой, чтобы мы жили в Украине".