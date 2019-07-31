Команди Дерев'янченко і Альвареса домовилися про дату і місце бою

Фото: Сергій Дерев'янченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Боксери битимуться за титул IBF в середній вазі

Сторони обов'язкового претендента на пояс IBF в середній вазі українця Сергія Дерев'янченко і чемпіона світу Сауля Альвареса домовилися про дату і місце їх поєдинку. Про це повідомив авторитетний журналіст Майк Коппінджер в Twitter.

Поєдинок може відбутися 26 жовтня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. При цьому зазначається, що переговори про бій між боксерами ще тривають.

Sources tell @TheAthleticBOX that Sergey Derevyanchenko has now been approved by DAZN as an opponent for Canelo Alvarez, and negotiations are ongoing for a middleweight championship bout that could take place Oct. 26 at T-Mobile Arena in Las Vegas — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 30, 2019

Нагадаємо, що дату промоутерських торгів цього бою переносили чотири рази.

Сергій Дерев'янченко в квітні переміг рішенням суддів німця Джека кульки і отримав статус обов'язкового претендента на титул IBF у середній вазі. Крім цього титулу Альварес володіє поясами WBC і WBA.