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Команди Дерев'янченко і Альвареса домовилися про дату і місце бою

Новини » Спорт    31.07.2019 - 09:21
Команди Дерев'янченко і Альвареса домовилися про дату і місце бою
Фото: Сергій Дерев'янченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Боксери битимуться за титул IBF в середній вазі

Сторони обов'язкового претендента на пояс IBF в середній вазі українця Сергія Дерев'янченко і чемпіона світу Сауля Альвареса домовилися про дату і місце їх поєдинку. Про це повідомив авторитетний журналіст Майк Коппінджер в Twitter.

Поєдинок може відбутися 26 жовтня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. При цьому зазначається, що переговори про бій між боксерами ще тривають.

Нагадаємо, що дату промоутерських торгів цього бою переносили чотири рази.

Сергій Дерев'янченко в квітні переміг рішенням суддів німця Джека кульки і отримав статус обов'язкового претендента на титул IBF у середній вазі. Крім цього титулу Альварес володіє поясами WBC і WBA.

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