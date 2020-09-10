Командувач ООС обговорив з ОБСЄ загострення на Донбасі

У Краматорську відбулася робоча зустріч командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі з заступником голови місії Марком Етерінгтон. У ході зустрічі сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Кравченко підкреслив, що Україна в повному обсязі виконує досягнуті домовленості. Водночас він зазначив, що збройні формування Росії ведуть посилену розвідку позицій ОС із застосуванням безпілотника і проводять фортифікаційне обладнання позицій.

Він також підкреслив, що бойовики здійснюють провокаційні обстріли в бік українських військових, намагаючись викликати у відповідь вогонь.

"Такі дії мають системний характер, все робиться для того, щоб звинуватити військово-політичне керівництво України в неможливості управляти процесом встановлення миру і довести, що українська сторона не може виконати домовленості Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

При цьому Кравченко відзначив необхідність постійного інформування світової спільноти про факти ігнорування бойовиками перемир'я, акцентувавши на тому, що в результаті порушень окупантами домовленостей загинув український військовий.

Нагадаємо, вдень бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Шумів, де сьогодні має відбутися спільне інспектування з участю ОБСЄ.

Крім того, 10 вересня окупанти тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.