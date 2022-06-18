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Командувача ПДВ Росії відсторонили через масові втрати десантників під Києвом, - ISW

Командувача ВДВ Росії відсторонили через масові втрати десантників (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Командувач повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Андрій Сердюков був відсторонений від своєї посади за невиправдано високі втрати серед десантників при наступі на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Андрій Сердюков, ймовірно, керував операцією із захоплення Криму в 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. У січні цього року він також курирував контингент ОДКБ, введений В Казахстан.

На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність і великі втрати серед російських підрозділів ВДВ в перші тижні після широкомасштабного вторгнення на київському напрямку. Замінити Сердюкова повинен начальник штабу Центрального військового округу генерал-полковник Михайло Теплінський, уродженець Донецької області.

Нагадаємо, за даними української сторони, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила майже 1 500 танків, понад 3 500 бойових машин і понад 700 одиниць артилерії.

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Вторгнення Росії до УкраїниВДВВійська РФ