Командувача ПДВ Росії відсторонили через масові втрати десантників під Києвом, - ISW

Командувач повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Андрій Сердюков був відсторонений від своєї посади за невиправдано високі втрати серед десантників при наступі на Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Андрій Сердюков, ймовірно, керував операцією із захоплення Криму в 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. У січні цього року він також курирував контингент ОДКБ, введений В Казахстан.
На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність і великі втрати серед російських підрозділів ВДВ в перші тижні після широкомасштабного вторгнення на київському напрямку. Замінити Сердюкова повинен начальник штабу Центрального військового округу генерал-полковник Михайло Теплінський, уродженець Донецької області.
Нагадаємо, за даними української сторони, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила майже 1 500 танків, понад 3 500 бойових машин і понад 700 одиниць артилерії.
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