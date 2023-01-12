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Командовал штурмом "Азовстали". СБУ сообщила о подозрении брату Кадырова

Фото: депутат Госдумы РФ Адам Делимханов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двоюродному брату главы Чеченской Республики, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Правоохранители собрали доказательства вины Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя.

Как рассказали в СБУ, чиновник входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл в временно оккупированную часть Донецкой области. Там он возглавил группировку оккупационных войск.

С февраля по май под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Группировка активно участвовала в штурме "Азовстали".

Кроме того, российский депутат распространял через Telegram пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию России против Украины.

Делимханову сообщено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество по изменению границ территории и государственной границы Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Напомним, сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю главы Государственной думы РФ Александру Бабакову, который владеет украинской энергетической компанией VS Energy.

Также сообщалось, что СБУ установила личности еще трех российских оккупантов, участвовавших в похищениях и пытках мирных жителей во временно захваченных районах Запорожской области.

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АзовстальСлужба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияКадыров