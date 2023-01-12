Командовал штурмом "Азовстали". СБУ сообщила о подозрении брату Кадырова

Правоохранители собрали доказательства вины Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя.

Как рассказали в СБУ, чиновник входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл в временно оккупированную часть Донецкой области. Там он возглавил группировку оккупационных войск.

С февраля по май под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Группировка активно участвовала в штурме "Азовстали".

Кроме того, российский депутат распространял через Telegram пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию России против Украины.

Делимханову сообщено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: