Командовал оккупацией Харьковской области. Российскому генералу сообщено о подозрении

"В начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области. Под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов", - пишет пресс-служба.

Рузинский выполнял преступные приказы высшего военно-политического руководства России по оккупации Украины. Для штурма населенных пунктов региона он задействовал более 4 тысяч российских военных, которые входили в состав оккупационной группировки "Балаклея". Захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек".

Также Рузинский неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира - командующего Западным военным округом, а также армейскую штурмовую авиацию, ударные вертолеты Ми-8, Ка-52 и расчеты 300-мм РСЗО "Смерч".

"Рузинскому подчинялась военная комендатура в городе Балаклея, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей", - добавляет СБУ.

За ведение войны против Украины Кремль наградил более тысячи оккупантов, которые находились в подчинении Рузинского. Последний получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России, где сейчас скрывается от правосудия.

Согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: Российскому генералу, командовавшему оккупацией Харьковской области, сообщено о подозрении (t.me/SBUkr)

Освобождение Харьковской области

В сентябре 2022 года украинские военные в ходе быстрого контрнаступления нанесли поражение Российской Федерации и отвоевали почти всю Харьковскую область.

При освобождении территорий наши воины успешно использовали HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в регионе, чем создали условия для успеха операции.

Украина демонстративно заявляла об ударах на юге страны, чтобы ввести в заблуждение врага относительно своих намерений освободить территорию Харьковской области.