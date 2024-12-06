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В командовании ВСУ раскрыли детали подготовки Курской операции

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (t.me/ministry_of_defense UA)
Автор: Иван Носальский

Командование ВСУ тщательно готовилось к проведению Курской операции. Генералы учитывали опыт предыдущих наступательных операций.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на документальный фильм о Курской операции, который транслировали в эфире телемарафона.

"Мы просчитывали разные варианты развития событий. Была у нас минимальная и максимальная задача. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022 году - ред.). Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа", - отметил генерал. 

Он уточнил, что перед наступательными действиями за двое суток он объездил все подразделения и разъяснил цели и пожелал воинам успеха. 

По словам Сырского, мотивированность перед началом таких наступательных действий была очень высокой. 

Также главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что Россия тщательно готовила свою территорию к обороне от возможного наступления. В Курской области была мощная оборонная линия, также оккупанты оборудовали минные поля разной конфигурации. 

"И главное - на основных направлениях, доступных для наступления наших войск, были устроены хорошо подготовленные оборонительные сооружения", - добавил он. 

Курская операция

Напомним, Курская операция украинских защитников длится уже четыре месяца. Бойцам ВСУ удалось достичь успешного результата. В частности, они захватили в плен сотни российских оккупантов.

Также по состоянию на сегодня под контролем Украины находится достаточно большое количество населенных пунктов на территории Курской области.

Как отметил Сырский, сейчас главная задача Курской операции - нанести врагу максимальные потери.

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