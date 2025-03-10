Командующий ВВС Южной Кореи взял на себя вину за сброс бомб на пригород Сеула

На брифинге генерал Су назвал данный сброс военной авиацией бомб MK-82 на жилые кварталы возле столицы несчастным случаем, который "никогда не должен был произойти".

"Военно-воздушные силы, которые должны защищать жизнь и имущество людей, нанесли вред людям. Это был несчастный случай, который никогда не должен был произойти, и такой, что не должен повториться", - заявил начальник штаба ВВС страны.

Генерал Ли взял на себя вину за этот случай беспрецедентной ошибочной бомбардировки гражданского города. Командующий ВВС пообещал прилагать усилия для предотвращения таких несчастных случаев в будущем.

Также южнокорейский генерал пообещал максимально способствовать тому, чтобы жители пострадавшего населенного пункта смогли вернуться к повседневной жизни, получили выжженные компенсации, медицинскую и кризисную поддержку.

Случайная бомбардировка пригорода Сеула

Напомним, 6 марта в Южной Корее два истребителя KF-16 "ненормально" сбросили восемь бомб за пределами учебного полигона в Почхоне, который расположен примерно в 40 километрах к северу от Сеула.

Это произошло во время стрельб на военных учениях. В результате происшествия были ранены 29 человек, в том числе 15 гражданских.

Breaking. Истребитель KF-16 по ошибке сбросил восемь бомб МК-82 на жилой район во время учений в Почеоне, Южная Корея, сообщает Yonhap.



Семь человек получили ранения, четверо из них - тяжелые. Повреждены несколько домов и церковь. pic.twitter.com/K4CBOLoBug - Hunter UA (@UaCoins) 6 марта 2025 года

Расследование и предварительные данные

По предварительным данным, причиной случайной бомбардировки стала ошибка пилота одного из реактивных самолетов, поскольку он ввел неправильные координаты цели перед взлетом. Это говорится в первоначальном расследовании инцидента.

Военные Южной Кореи приостановили все боевые тренировки до установления точной причины аварии.