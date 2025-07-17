Командующий войсками НАТО подтвердил скорую доставку систем Patriot в Украину

Поставка Patriot Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что часть систем противоракетной обороны Patriot должна прибыть в Украину "в течение нескольких дней".

Однако, по информации Reuters., союзники США узнали о плане Трампа сразу после его объявления и главный вопрос заключается в том, кто и когда передаст батареи Patriot.

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, заявил, что в конечном итоге Украина может получить от 12 до 13 батарей Patriot, однако на их полную поставку может уйти год.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что первые системы Patriot уже отгружаются союзникам, а это значит, что вскоре их получит Украина.

Однако в Германии пока не подтвердили заявление Трампа о том, что системы Patriot уже доставляются в Украину.

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