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Командующий Сухопутными войсками рассказал, можно ли было спасти Мариуполь от оккупации

Понедельник 19 февраля 2024 09:21
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Командующий Сухопутными войсками рассказал, можно ли было спасти Мариуполь от оккупации Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Мариуполь невозможно было спасти от российской оккупации, поскольку преимущество противникак превышало в несколько раз.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это (спасти Мариуполь, - ред.) было невозможно, потому что преимущество противника было где-то от 1 до 7, до 10, которое противник собрал на том направлении. Поэтому для прорыва мне нужно было 3-4 бригады как минимум, чтобы провести контрударную операцию", - заявил он.

По словам Павлюка, у него одна была неполная бригада, которую он снял с переднего края.

"Учитывая удар с севера, мне нужно было спасти, потому что если бы они выполнили свою задачу, то опять же 10 бригад были бы в окружении", - подчеркнул он.

Паклюк отметил, что мариупольская группировка спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

"Ударную группировку мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области опять противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину. Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли. Бригада прекрасно справилась", - рассказал он.

Мариуполь

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Российские захватчики сносят дома украинцев в Мариуполе, а на их месте строят "пустышки" для российского телевидения. Помимо этого россияне массово завозят в город представителей Дагестана, Чечни и других малых народов РФ, чтобы создать видимость процветающего в оккупации города.

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