Командующий Сухопутными войсками доложил, как решается ситуация со 155 ОМБр

Командующий отметил, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады с иностранным партнером происходило впервые и в довольно сжатые сроки - всего за несколько месяцев. Он подчеркнул, что французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной.

"Во время генерации новой бригады имело место формальное отношение со стороны ответственных лиц: это и ненадлежащее управление и контроль за всем процессом; и ошибки при комплектовании, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовкой как в Украине, так и за рубежом; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы, возникавшие в процессе создания и приобретения возможностей новой боевой единицей Сухопутных войск", - отметил Драпатый.

По словам командующего, несмотря на все сложности, бригада заняла полосу фронта, где находится меньше месяца, выполняет боевые задачи, держит позиции.

Новому командиру бригады оказывается поддержка Сухопутных войск. Новосозданной 155 бригаде ищут командиров, желающих призывают обращаться по электронному адресу: 155bde@mil.ua.

Драпатый также прокомментировал ситуацию с СЗЧ в бригаде. Он отметил, что "ситуация непростая", а главный вызов - низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, которые непосредственно руководят людьми.

Для бойцов 155 155 ОМБр имени Анны Киевской создали горячую линию 0800-500-410 (после прослушивания - цифра 5). Она работает с 09:00 до 18:00 ежедневно.