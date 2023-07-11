Командующий силами НАТО в Европе: мы успешно выполнили миссию по сдерживанию России

По его словам, новые планы региональной обороны НАТО значительно модернизируют Североатлантический союз.

"После Холодной войны мы начали сосредотачиваться на международных миссиях, которые планировались и предусматривались заранее. Коллективная оборона очень отличается, и нам нужно ее реструктуризировать и модернизировать. Для этого и нужны региональные планы", – сказал Каволи.

Он подчеркнул, что региональные планы являются очень важным основанием для перестройки системы коллективной обороны НАТО.

"Их принятие (оборонных планов - ред.) является хорошей новостью, но теперь в будущем впереди много работы", - добавил командующий.

На вопрос о том, что Швеции дали зеленый свет на вступление в НАТО, Каволи сказал, что это "прекрасная новость" с военной точки зрения.

"И Финляндия, и Швеция немедленно вовлекают в Альянс очень боеспособные военные силы. Во-вторых, их объединение создает новую географию нашей зоны ответственности на севере. Балтийское море сейчас совсем другое, потому что оно окружено странами НАТО с сильным флотом и мощными военными. силами", - объяснил он.

Оборонные планы НАТО

Напомним, вчера страны НАТО, преодолев блокаду Турции, достигли согласия по оборонным планам , в которых подробно описано, как Альянс будет реагировать в случае атаки России.

Региональные планы состоят из тысяч страниц секретных военных планов, описывающих, как НАТО будет реагировать на российскую атаку.

В частности, Альянс предоставит странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

Как отмечается, десятилетиями НАТО не видело потребности в крупномасштабных планах обороны, поскольку вело небольшие войны в Афганистане и Ираке и считало, что некоторые постсоветские страны больше не представляют экзистенциальной угрозы для Альянса.

Но учитывая, что самая кровавая война в Европе с 1945 года бурлит прямо за границами НАТО, в Украине, Альянс должен разработать все возможные сценарии и спланировать оборону задолго до конфликта с таким противником, как Россия.

Однако Турция блокировала утверждение планов через формулировки по географическим местам, таким как Кипр.