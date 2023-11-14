Командующий ВС показал, как украинские воины ночью уничтожали "Шахеды"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука .

"Каждая уничтоженная воздушная цель: ударный дрон или крылатая ракета, нелегко дается защитникам неба. Но каждая уничтоженная цель - это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны", - говорится в сообщении.

Олещук выразил благодарность всем, кто держит украинское небо. Также он показал видео противовоздушного боя в ночь на 14 ноября.

"Воздушные силы уничтожают вражеские "Шахеды", - добавил командующий.

Ночные атаки по Украине

Российские войска с весны используют комбинированные ночные атаки с использованием различных ракет и ударных беспилотников для нанесения ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре разных регионов Украины.

В последнее время количество подобных ударов сократилось. Военное руководство Украины и эксперты сходятся во мнении, что враг бережет дефицитные ракеты для ударов по энергетике.

Воздушные силы Украины сообщали, что российские войска атаковали Украину с использованием ударных дронов, а также баллистической и управляемой авиационными ракетами сегодня ночью. Военным удалось уничтожить семь вражеских "Шахедов".