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Командующий Воздушных сил Украины намекнул на удар по Бельбеку в Крыму

Архивное фото: командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В высшем украинском командовании намекнули на причастность ВСУ к ударам по оккупированному Крыму сегодня, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

"А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации?", - пишет Олещук.

По его словам, ее штатным местом базирования является аэродром Бельбек.

"Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!", - добавил он.

Взрывы в Крыму

Напомним, сегодня, 31 января, во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.

Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, на которых можно было заметить следы от ракет в небе. Также в пабликах писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работы противовоздушной обороны.

Позже россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым сегодня, 31 января, якобы пытались атаковать десятками ракет.

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