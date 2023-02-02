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Командующий обороной Киева сказал, какое оружие необходимо украинской армии

Новина українською →
Четверг 02 февраля 2023 12:28
Командующий обороной Киева сказал, какое оружие необходимо украинской армии Фото: Александр Павлюк, командующий группировкой сил и средств обороны Киева (Радіо Свобода)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Украине необходимо создать новые ударные группировки для перелома в войне. В то же время их нужно чем-то оснащать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как пояснил Павлюк, ВСУ нуждаются во всем возможном оружии - артиллерии, бронированных машинах, истребителях, дронах и боеприпасах.

"Сейчас мы видим начало процесса передачи нам таких боевых машин, как Bradley и Marder, танков Leopard 2, Abrams, Challenger 2 и тому подобное. Если и в дальнейшем украинские победы на дипломатическом фронте будут идти таким же темпом - украинская победа на фронте станет делом времени", - добавил он.

В то же время важными остаются поставки средств ПВО, ракет и боеприпасов для отражения ракетных атак. Это помогает обезопасить личный состав во время подготовки, а также сохраняет спокойствие гражданских и защищает критическую инфраструктуру.

Даже после победы Украины потребность ВСУ в разнообразном вооружении не исчезнет.

"Это залог того, что мы не только сможем переломить ход этой войны, но и заставим врага никогда больше не посягать на нашу землю", - заявил Павлюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным СМИ, Дания может выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5 для нужд ВСУ.

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