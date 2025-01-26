Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов перейдет в Генштаб, - Зеленский

"Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генштаб на должность заместителя начальника Генштаба", - пояснил Зеленский.

Он заявил, что задача Гнатова - новый уровень подготовки оперативных штабов и более высокое качество взаимодействия между штабами и фронтом.

"Мы обсудили эти изменения с главкомом Александром Сырским. На всех уровнях задача поставлена", - добавил он.

Что известно о Гнатове

Андрей Гнатов - бригадный генерал Вооруженных сил Украины, командующий Объединенными силами ВСУ с июня 2024 года. Он родился в Украине и получил образование в Харьковском институте танковых войск.

Военную карьеру начал в батальоне морской пехоты, где служил на Крымском полуострове до аннексии Крыма Россией. После этого он не изменил присяге и перебрался на материковую часть Украины, продолжив службу.

В 2016-2018 годах Гнатов занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а с 2018 по 2021 год возглавлял эту бригаду. Его служба на передовой во время антитеррористической операции (АТО) и операции объединенных сил (ООС) отмечена значительными достижениями в обороне Украины от российской агрессии.

С начала полномасштабной войны 2022 года Гнатов руководил группировкой войск "Приморье", отличившись в отражении российских наступлений на юг Украины.

Благодаря его стратегии, войска восстановили контроль над несколькими населенными пунктами на Херсонской области и успешно остановили врага. В июне 2022 года ему присвоено звание бригадного генерала за достижения в оборонительных операциях.

За свою службу Андрей Гнатов был награжден орденом Богдана Хмельницкого, Крестом боевых заслуг и другими государственными наградами.