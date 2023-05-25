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Командующий Черноморского флота РФ получил подозрение от СБУ за обстрелы Украины

Фото: командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов (росСМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Командующий Черноморского флота РФ Виктор Соколов приказывал обстреливать ракетами "Калибр" энергообъекты на территории Украины. За это ему объявили три подозрения украинские правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"В период с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за вражеских обстрелов погибли 4 мирных жителей, еще 40 - получили ранения. Воздушные атаки агрессор осуществлял по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Также установлено, что российские обстрелы нанесли значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины. Кроме того, ракетные удары РФ приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили Соколову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ему грозит пожизненное лишение свободы. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Российские удары по украинской энергосистеме

Массированные ракетные удары начались в сентябре прошлого года. Целями крылатых ракет и беспилотников-камикадзе стали электростанции, газодобывающие объекты и - в первую очередь - трансформаторные подстанции, связывающие энергосистему в единое целое и обеспечивающие поставки энергии потребителям.

Вследствие ударов во многих регионах Украины происходило отключение энергоснабжения, подачи воды и отопления от ТЭЦ, случались перебои со связью. Многие международные организации и страны Запада называли такие удары военными преступлениями.

Напомним, что недавно Россия вернулась к массированным обстрелам Украины. Это может быть связано с тем, что враг после "паузы" нарастил запасы, а также увеличил количество бригад, вовлеченных в подготовку ракет.

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