Командування РФ переглядає контракти військових, щоб вони не могли їх розірвати, - Генштаб

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що військове командування РФ переглядає умови контрактів, щоб унеможливити їх розірвання для війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"Російським командуванням переглядаються умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами Росії та унеможливлення їх розірвання з боку військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на території України залишається висока загроза застосування ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
Окрім того, залишається ймовірність активізації дій окупаційних військ, аби просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
Раніше ми повідомляли, що з початку війни в Україну повернулись 870 тисяч громадян.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 48-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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