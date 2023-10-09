Командные пункты и базы боевиков: авиация Израиля нанесла ночью удары по сектору Газа
Авиация Вооруженных сил Израиля вторую ночь подряд наносит массированные удары по сектору Газа, чтобы разрушить инфраструктуру группировки ХАМАС.
О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
По данным источников в ВВС Израиля, среди целей, которые истребители и штурмовики поразили в последние часы – несколько командных пунктов, здание, в котором проживают боевики ХАМАС, а также командный центр военно-морских сил ХАМАС и объект, используемый ХАМАС для разведки и пр.
Нападение ХАМАС на Израиль
Напомним, что 7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Вскоре Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Добавим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.
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