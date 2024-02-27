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Командиры РФ отдают прямые приказы расстреливать украинских пленных, - прокурор

Украина, Вторник 27 февраля 2024 13:05
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Командиры РФ отдают прямые приказы расстреливать украинских пленных, - прокурор Фото: командиры РФ отдают прямые приказы расстреливать украинских пленных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские командиры, по всей видимости, отдают прямые приказы о расстрелах украинских пленных. Об этом, в частности, свидетельствуют нередкие случаи убийств, которые произошли в последнее время.

Об этом рассказал руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, пишет РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"С конца ноября прошлого года количество таких случаев растет. Это свидетельствует о том, что такое поддерживается высшим руководством Вооруженных сил РФ. Если бы это был одиночный случай, то это были бы действия конкретного солдата. В этом случае, учитывая географию и количество (случаев, - ред.) за последнее время, это однозначно поддерживается высшим руководством", - отметил он.

По словам Белоусова, командиры оккупантов не только не предотвращают такие практики, а, судя по всему, максимально их поддерживают.

"И, скорее всего, отдают прямые приказы на осуществление таких действий", - добавил прокурор.

Расстрелы украинских пленных

Российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода c позиции "Зенит" в Авдеевке. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием провести расследование обстоятельств расстрела военных, которых россияне казнили при выходе ВСУ из Авдеевки.

Кроме того, российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных между селами Ивановское и Хромово Донецкой области. По этому факту начато расследование.

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