Командири РФ віддають прямі накази розстрілювати українських полонених, - прокурор

Російські командири, ймовірно, віддають прямі накази про розстріли українських полонених. Про це, зокрема, свідчать непоодинокі випадки вбивств, що сталися останнім часом.

Про це розповів керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, пише РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

"З кінця листопада минулого року кількість таких випадків зростає. Це свідчить про те, що таке підтримується вищим керівництвом Збройних сил РФ. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість (випадків, - ред.) за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом", - зазначив він.

За словами Бєлоусова, командири окупантів не лише не запобігають таким практикам, а, судячи з усього, максимально їх підтримують.

"І, скоріш за все, віддають прямі накази на здійснення таких дій", - додав прокурор.

Розстріли українських полонених

Російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставин розстрілу військових, яких стратили при виході ЗСУ з Авдіївки.

Крім того, російські окупанти розстріляли українських військовополонених між селами Іванівське та Хромове Донецької області. За цим фактом розпочато розслідування.