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Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ

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Понеділок 07 березня 2022 06:37
Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ Фото: Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ (facebook.com/olehkuts)
Автор: Артур Родивилов

Американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привіз допомогу для українських військових. Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника-посланця посольства України в Польщі Олега Куця.

У диппредставництві повідомили, що Айзекман прилетів особисто, щоб "хлопці на передовій отримали найшвидше".

"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще... привіз першу партію "смаків". Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до бізнесмена Маска за підтримкою Україні під час війни з Росією. Він попросив його забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету. Маск відповів на прохання Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.

Після цього в Україну прибула перша партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету.

Також повідомлялося, що 5 березня партія пристроїв глобальної супутникової системи Starlink приїхала в Київ.

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