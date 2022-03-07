Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ
Американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привіз допомогу для українських військових. Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника-посланця посольства України в Польщі Олега Куця.
У диппредставництві повідомили, що Айзекман прилетів особисто, щоб "хлопці на передовій отримали найшвидше".
"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще... привіз першу партію "смаків". Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", - йдеться в повідомленні.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до бізнесмена Маска за підтримкою Україні під час війни з Росією. Він попросив його забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету. Маск відповів на прохання Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.
Після цього в Україну прибула перша партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету.
Також повідомлялося, що 5 березня партія пристроїв глобальної супутникової системи Starlink приїхала в Київ.
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