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Из плена на войну. Денис "Редис" Прокопенко планирует вернуться на фронт

Фото: Деним Прокопенко, командир "Азова" (Офис президента)
Автор: Дмитрий Левицкий

Командир "Азова" Денис Прокопенко на позывной "Редис" сегодня вернулся в Украину из Турции. Он планирует продолжить воевать с россиянами.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, общаясь во Львове с журналистами, Прокопенко намекнул, что планирует по возвращении из Турции снова отправиться на войну.

"Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою", - сказал "Редис".

Напомним, Прокопенко с 11 июля 2014 года принимал участие в АТО/ООС на Донбассе в составе "Азова". Позже стал командиром взвода, роты, а затем батальона. В июле 2017 года он был назначен командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов". Прокопенко стал самым молодым командиром в истории ВСУ и Национальной гвардии.

Во время боев за Мариуполь был одним из командиров обороны города и металлургического завода "Азовсталь". В мае после приказа выходить из окруженного завода попал в российский плен, откуда был освобожден в сентябре 2022 года при посредничестве Турции.

До сегодняшнего дня Прокопенко вместе с другими командирами обороны "Азовстали" находились на территорию Турции, но в результате переговоров с турецкой стороной их удалось вернуть в Украину.

Больше о том, кто еще вернулся домой из Турции, читайте в материале РБК-Украина.

Возвращение украинских командиров из Турции вызвало истерику в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Турцию в нарушении договоренностей, которые предусматривали, что командиры обороны "Азовстали" будут на турецкой территории до завершения войны в Украине.

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