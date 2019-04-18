В команді Зеленського визначили зовнішній курс України

Україна має стати невідємною частиною європейського проекту. Про це заявив експерт в міжнародних стосунках команди кандидата Володимира Зеленського Володимир Данилюк у ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна продовжить співпрацю зі Світовим банком, МВФ та Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Зовнішній курс України визначений. Курс до єдиної Європи і надзвичайно дорого заплатили за цей вибір. Тому сильна Україна стане невідємною частиною європейського проекту. Ми плануємо стати регіональним лідером, центром стабільності та розвитку", - повідомив Данилюк.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський представив команду. Зокрема, у його команду увійшли: Руслан Стефанчук є ідеологом партії Зеленського, Іван Баканов - голова партії "Слуга народу", Дмитро Разумков відповідає за питання внутрішньої політики, Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини, Руслан Рябошапка відповідає за правоохорону та антикорупційну політику, Галина Янченко - експерт антикорупційної політики, Іван Апаршин - експерт з безпеки та оборони, який раніше був у команді Анатолія Гриценка.