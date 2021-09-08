Лише команда Тимошенко пропонує реальні варіанти вирішення головних проблем, - експерт

"Виступ Юлії Тимошенко з трибуни Верховної Ради зовсім інакший. Вона чітко, з цифрами продемонструвала, що в комунальній сфері насувається колапс. Тому що планованого владою дворазового підвищення тарифів на тепло і газ не витримають 80% наших людей", - зазначає експерт.

Він звертає увагу на те, що лідерка «Батьківщини» одразу ж запропонувала абсолютно реалістичний план недопущення лиха, підтверджуючи свій статус єдиної конструктивної опозиції в країні.

"Тимошенко перед загрозою реальних економічних труднощів пропонує відкинути політичні чвари та замислитися про людей і про країну. Зокрема, й про нову модель влади", - переконаний Кочетков.

Він також детально описав план Тимошенко з вирішення енергетичної кризи, який може реально спрацювати за наявності політичної волі команди Зеленського. Для цього треба спрямувати виділені МВФ кошти на субсидії та ухвалити розроблений "Батьківщиною" законопроєкт №4680, який передбачає постачання українцям газу вітчизняного видобутку за справедливою ціною. Також важливо заслухати профільного міністра, щоб зрозуміти, що влада збирається робити, крім підвищення тарифів.