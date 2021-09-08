Лише команда Тимошенко пропонує реальні варіанти вирішення головних проблем, - експерт

Юлія Тимошенко єдина попереджає про загрози енергетичної кризи та пропонуючи реалістичні шляхи її розв’язання й пом’якшення наслідків для населення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Олександра Кочеткова.
"Виступ Юлії Тимошенко з трибуни Верховної Ради зовсім інакший. Вона чітко, з цифрами продемонструвала, що в комунальній сфері насувається колапс. Тому що планованого владою дворазового підвищення тарифів на тепло і газ не витримають 80% наших людей", - зазначає експерт.
Він звертає увагу на те, що лідерка «Батьківщини» одразу ж запропонувала абсолютно реалістичний план недопущення лиха, підтверджуючи свій статус єдиної конструктивної опозиції в країні.
"Тимошенко перед загрозою реальних економічних труднощів пропонує відкинути політичні чвари та замислитися про людей і про країну. Зокрема, й про нову модель влади", - переконаний Кочетков.
Він також детально описав план Тимошенко з вирішення енергетичної кризи, який може реально спрацювати за наявності політичної волі команди Зеленського. Для цього треба спрямувати виділені МВФ кошти на субсидії та ухвалити розроблений "Батьківщиною" законопроєкт №4680, який передбачає постачання українцям газу вітчизняного видобутку за справедливою ціною. Також важливо заслухати профільного міністра, щоб зрозуміти, що влада збирається робити, крім підвищення тарифів.
Як повідомлялось, "Батьківщина" зареєструвала окремий законопроєкт, покликаний направити отримані від МВФ кошти на компенсації українцям, які не зможуть впоратися з запланованим владою підвищенням тарифів удвічі.