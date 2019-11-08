Команда Порошенка подарувала будинок родині з Мар’їнки

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час робочої поїздки на Донбас разом з командою "Європейської солідарності" зустрівся із родиною Повних і вручив їм ключі від нового дому. Про це повідомляє прес-служба політсили Порошенка.

"Родина Повних дивом залишилася жива. У червні Мар’їнку, де вони мешкали, обстрілювали бойовики. Артилерійський снаряд потрапив у їхніх приватний будинок. Їм на допомогу одразу ж вирушили українські воїни, які розібрали завали та доставили родину в лікарню. Увесь цей час сім’я з маленькою донечкою Варварою поневірялася і виживала лише завдяки допомозі волонтерів. Щасливий, що нарешті їхня мрія про власний будинок здійснилася", – зазначив Порошенко.

Як повідомили у Порошенка, в ніч з 13 на 14 червня будинок родини Повних у Мар’їнці накрив артилерійський снаряд. Будинок знаходився у так званій "сірій зоні". Сім’я залишилась без даху над головою – попри обіцянки місцевої влади допомогти.

Фото нового будинку сім'ї повну