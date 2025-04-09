Команда Мерца. Кто займет ключевые посты в новом правительстве Германии и чего ждать Украине

Фридрих Мерц - Канцлер

Новый глава немецкого правительства имеет огромный политический опыт. В течение многих лет был главным соперником Ангелы Меркель в партии "Христианско-демократический союз". А с 2021 года возглавляет партию.

Мерц несколько раз оставлял политику и работал корпоративным юристом, входил в состав наблюдательных советов десятков компаний. В частности, он возглавлял наблюдательный совет немецкого подразделения инвестиционного гиганта BlackRock.

В общем, новый канцлер является представителем правоцентристского политического лагеря. В своих предвыборных обещаниях Мерц говорил, что "заставит Германию снова функционировать". Он сторонник упрощения налоговой системы и снижения налогов. Также Мерц стремится к установлению жесткой иммиграционной политики. Кроме того, политик выступает за увеличение оборонного бюджета и создание Национального совета безопасности, который должен разработать новую Стратегию национальной безопасности.

Мерц последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Будучи в оппозиции, он критиковал правительство Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины.

Среди прочего, он был сторонником предоставления Украине ракет Taurus. Несколько раз приезжал в Украину. Во время последней поездки, в декабре 2024 года, заверил, что в случае своего избрания канцлером увеличит военную поддержку для Киева.

Ларс Клингбайль - министр финансов

Должность министра финансов в политической иерархии Германии является второй по важности. Кроме того, глава минфина имеет непосредственное влияние на выделение помощи Украине. Также он будет заместителем Мерца на посту вице-канцлера.

Ларс Клингбайль - солидер Социал-демократической партии с 2021 года. Принадлежит к консервативно-прагматическому крылу партии. Социал-демократы исторически поддерживали сближение Германии с Россией. Однако, после полномасштабного вторжения РФ Клингбайль признал, что это было ошибкой и призвал к полному пересмотру подхода к России. В марте 2023 года политик посещал Украину.

Вместе с тем, он является сторонником дипломатических переговоров наряду с предоставлением военной помощи Украине. В январе 2023 года политик заявлял, что ориентируется на подход канцлера Германии в 1969-1974 годов Вилли Брандта: "с одной стороны - за военную силу, с другой - за то, чтобы ставка делалась на дипломатию".

Иоганн Вадефуль - министр иностранных дел

Депутат Бундестага с 2009 г. В предыдущем созыве Иоганн Вадефуль был заместителем председателя фракции ХДС/ХСС. Специализируется на темах внешней политики и обороны. Он часто критиковал чрезмерную осторожность немецкой политики и призывал к большей смелости в противостоянии авторитарным режимам.

В частности, политик призывает к более жесткой политике Германии в отношении России, а также выступает за сохранение прочных связей с США. Кроме того, Вадефуль подчеркивает важность сильного Европейского Союза, который должен выступать единым фронтом во внешней политике.

Новый глава немецкого МИД выступает за предоставление Украине оружия без ограничений.

10 марта Вадефуль в интервью Rheinische Post заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины, к чему относится и поставка "лучших систем вооружения, а Taurus - это как раз такая система". Также он поддерживает разрешение на удары немецким оружием вглубь территории России.

Борис Писториус - министр обороны

Является представителем социал-демократов. Занимал должность министра обороны еще в предыдущем правительстве. Сейчас является самым популярным политиком в Германии, обогнав по рейтингам и предыдущего канцлера Шольца, и будущего - Мерца.

Писториус является сторонником увеличения оборонного бюджета Германии и других стран Евросоюза, учитывая угрозу со стороны России. Он также призвал к реформе так называемого "долгового тормоза" Германии - конституционного ограничения дефицита бюджета Германии. Политик считает, что оно не соответствует современным реалиям и сдерживает финансирование обороны. Также он предлагал исключить военные расходы из этих ограничений, чтобы обеспечить большую гибкость в бюджетировании. В то же время Писториус отвергает требование президента США Дональда Трампа о расходах на оборону в 5% ВВП, называя их нереалистичными.

Писториус неоднократно заявлял, что поддержка Украины стоит дорого, но ее поражение обойдется значительно дороже. Поэтому он выступает за дальнейшую военную помощь. Но относительно дальнобойных ракет Taurus, занимает осторожную позицию. Он отмечает, что решение об их передаче должно тщательно взвешиваться. В то же время политик отвергает идею принуждения Украины к компромиссам с Россией. Также Писториус считает преждевременной дискуссию об отправке в Украину европейского контингента.