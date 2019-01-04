Колядки на Різдво для дорослих і дітей

Колядки співають в Україні в ніч напередодні Різдва
Свято Різдва неможливо уявити без "вечері" на Святвечір, колядування та вертепу. Колядки на Різдво Христове можна почути в усіх регіонах України. Styler зібрав найпопулярніші різдвяні пісні для веселих святкових розваг.
Колядки традиційно містили побажання здоров'я, багатства, доброго врожаю в наступному році. Виконували їх діти і молодь. Ватагами вони ходили від хати до хати, тримаючи в руках зірку, що нагадує про народження Ісуса, та виконували пісні, а натомість отримували гостинці.
Фото: Різдвяні колядки в Україні (instagram.com/virid_edge)
Вчені-етнографи стверджують, що коріння цього обряду набагато давніші, ніж християнство на нашій землі, і пов'язують свято зі святом Коляди (народження нового сонця), звідти і термін - колядки. Хоча існує й інше пояснення такої назви - латинське слово "календа" - перший день місяця в Стародавньому Римі. Як би там не було, дотримання давніх традицій - справа похвальна, тому приступаємо до виготовлення різдвяної зірки і розучування колядок.
На сучасному етапі в Україні можна почути різні різдвяні пісні: відомі автори пишуть спеціальні пісні, багато з яких стають хітами в розпал свят. Але 6 січня прийнято згадувати і виконувати саме стародавні колядки.
Фото: Колядування у одного господаря на Гуцульщині може тривати понад 2-3 години (pixabay.com/HansLinde)
Універсальної вітальною піснею, яку можна розповісти і як вірш, вважається наступна:
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
Фото: Свято Різдва наповнене чарівною атмосферою (pixabay.com/cocoparisienne)
Окремою групою виділяються колядки на Різдво для дітей. Вони мають жартівливу форму не тільки побажань і поздоровлень, але іноді і "залякувань" скупих господарів:
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
* * *
Коляда, коляда,
Дай, дядьку, пиріг!
Як не даси пирога,
Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,
Та виломлю правий ріг.
У ріг буду трубити,
Волом буду робити,
Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.
Добривечір!
Фото: Обряд колядування - весела розвага (pixabay.com/Couleur)
Я - маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик,
В сопілочку граю,
Діток забавляю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.
Яблучка, горішки -
Це мої потішки.
* * *
Колядин-дин,
Я, бабусю, один.
Винеси мені пиріжок
Та поклади у мішок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
Фото: Колядувати починають 6 січня (pixabay.com/jill111)
Багато українських колядок на Різдво - це серйозні пісні, що прославляють світле свято народження Божого сина, вони не такі давні, як "язичницькі", але теж дуже красиві:
Ой на річці на Йордані,
Там Пречиста ризи прала,
Свого сина сповивала,
На ялині колихала.
Прилетіли три янголи,
Взяли Христа під небеса.
Всі небеса розтворилися,
Всім святим поклонилися.
А справжнім патріотам своєї країни можна вивчити більш сучасний варіант колядки:
Ой, колядо-колядине!
Ішла полем господиня,
З торбі жито брала,
Ниви засівала:
Вроди, Боже, жито
На довгії літа,
На щастя родині
І всій Україні.
Розучуючи майбутній репертуар, можна згадати і прикольні колядки на Різдво російською мовою:
Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топиться,
Пирожка-то хочется!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
***
Не дашь мне ватрушки -
Получишь по макушке!
Не дашь пирога -
Уведу корову за рога!
Повертайтеся до народних джерел - це дійсно здорово!
Нагадаємо, Джамала привітала українців зі святами відомої різдвяною піснею.
До речі, історик розповів, коли українці будуть масово відзначати Різдво 25 грудня.
Відео: РБК-Україна