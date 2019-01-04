Колядки на Різдво для дорослих і дітей

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Колядки співають в Україні в ніч напередодні Різдва

Свято Різдва неможливо уявити без "вечері" на Святвечір, колядування та вертепу. Колядки на Різдво Христове можна почути в усіх регіонах України. Styler зібрав найпопулярніші різдвяні пісні для веселих святкових розваг.

Колядки на Різдво: значення і історія

Колядки традиційно містили побажання здоров'я, багатства, доброго врожаю в наступному році. Виконували їх діти і молодь. Ватагами вони ходили від хати до хати, тримаючи в руках зірку, що нагадує про народження Ісуса, та виконували пісні, а натомість отримували гостинці.

Фото: Різдвяні колядки в Україні (instagram.com/virid_edge)

Вчені-етнографи стверджують, що коріння цього обряду набагато давніші, ніж християнство на нашій землі, і пов'язують свято зі святом Коляди (народження нового сонця), звідти і термін - колядки. Хоча існує й інше пояснення такої назви - латинське слово "календа" - перший день місяця в Стародавньому Римі. Як би там не було, дотримання давніх традицій - справа похвальна, тому приступаємо до виготовлення різдвяної зірки і розучування колядок.

Найбільш популярні колядки на Різдво (українською та російською мовою)

На сучасному етапі в Україні можна почути різні різдвяні пісні: відомі автори пишуть спеціальні пісні, багато з яких стають хітами в розпал свят. Але 6 січня прийнято згадувати і виконувати саме стародавні колядки.

Фото: Колядування у одного господаря на Гуцульщині може тривати понад 2-3 години (pixabay.com/HansLinde)

Універсальної вітальною піснею, яку можна розповісти і як вірш, вважається наступна:

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Фото: Свято Різдва наповнене чарівною атмосферою (pixabay.com/cocoparisienne)

Окремою групою виділяються колядки на Різдво для дітей. Вони мають жартівливу форму не тільки побажань і поздоровлень, але іноді і "залякувань" скупих господарів:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

* * *

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пиріг!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

Фото: Обряд колядування - весела розвага (pixabay.com/Couleur)

Я - маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки -

Це мої потішки.

* * *

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та поклади у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

Фото: Колядувати починають 6 січня (pixabay.com/jill111)

Багато українських колядок на Різдво - це серйозні пісні, що прославляють світле свято народження Божого сина, вони не такі давні, як "язичницькі", але теж дуже красиві:

Ой на річці на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

А справжнім патріотам своєї країни можна вивчити більш сучасний варіант колядки:

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торбі жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

Розучуючи майбутній репертуар, можна згадати і прикольні колядки на Різдво російською мовою:

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

***

Не дашь мне ватрушки -

Получишь по макушке!

Не дашь пирога -

Уведу корову за рога!

Повертайтеся до народних джерел - це дійсно здорово!

Нагадаємо, Джамала привітала українців зі святами відомої різдвяною піснею.

До речі, історик розповів, коли українці будуть масово відзначати Різдво 25 грудня.

Відео: РБК-Україна