В Колумбии на складе пиротехники произошел взрыв: есть жертва и десятки раненых

По данным СМИ, взрыв произошел около 17:00 по местному времени. На складе пиротехники начался масштабный пожар, а по словам местных, не задолго до его начала были слышны взрывы.

Мэр муниципалитета Хулиан Санчес сообщил, что в результате взрыва 29 человек получили ранения. Также известно об одной жертве.

Сообщается, что пожарные работают на месте взрыва и уже контролируют опасное возгорание. Кроме того, водителей попросили быть внимательными, ведь вокруг склада ограничено движение транспорта.

Siempre decían: Tenir al costat una fàbrica de pólvora és un risc, ojalá mai passi res... #Soacha pic.twitter.com/hqBn2G0ls9 — Johana Osorio

"Власти мэрии Соачи, официальная пожарная служба Соачи, добровольческая пожарная служба Соачи, добровольческая пожарная служба Сан-Антонио-дель-Текендама, официальная пожарная служба Боготы и пожарная служба Кундинамарки продолжают ликвидацию чрезвычайной ситуации", - сообщил мэр Санчес.

Кроме того, было подтверждено, что большое количество домов и квартир, расположенных вблизи склада, были повреждены в результате взрыва.

Lamentable la situació d'explosió de l'emblemática polvoreria “El Vaquero” en #Soacha todo mi respaldo a sus directivos, sus empleados, esperemos y confiem que los organismos de seguridad y emergencia haran el mejor trabajo, ruego a Dios no hayan mort, ni heridos… pic.twitter.com/L3ukqJcLQM — Danny Caicedo (@dannycaiced) May 22, 2024

Ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Дитятки в Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли три человека, среди которых есть ребенок.

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