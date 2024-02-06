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В Колумбии разбился военный вертолет Black Hawk: есть погибшие

Вторник 06 февраля 2024 05:18
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В Колумбии разбился военный вертолет Black Hawk: есть погибшие Фото: вертолет Black Hawk разбился в Колумбии, четыре человека погибли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военный вертолет Black Hawk колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии разбился на территории департамента Чоко на границе с Панамой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tiempo.

Сообщается, что на борту вертолета находились семь военнослужащих, четыре человека погибли. Трое военнослужащих были доставлены в медицинские центры в тяжелом состоянии.

По данным издания, вечером 5 февраля экипаж вертолета перестал выходить на связь. Национальная армия Колумбии связалась с панамскими властями для выяснения причин произошедшего.

Позднее пресс-служба армии подтвердила факт крушения вертолета. По информации колумбийской стороны, экипаж не справился с управлением при подлете к вертолетной площадке.

Что известно о вертолете Black Hawk

Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk поступил на вооружение армии США, заменив вертолет Bell UH-1. Летные испытания опытной модификации UH-60 были завершены в 1974 году, в 1976 году вертолет выиграл конкурс на поставку в армию США. К 1985 году Армия США закупила более 300 вертолетов UH-60.

К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолетов. Вертолет может оснащаться ПТУР AGM-114 Hellfire, дополнительными топливными баками для полетов на большие расстояния. Также в передней части грузового отсека может устанавливаться пулеметы М240, М134 и 30-мм пушка M230.

Вертолет находится на вооружении ряда стран в Северной и Южной Америке, а также в Европе, Азии.

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