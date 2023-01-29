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В Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина

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Воскресенье 29 января 2023 05:24
В Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина Фото: в Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В 2022 году правоохранителями в Колумбии было изъято больше кокаина, чем в любой другой год за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По итогам 2022 года силы безопасности изъяли 671 тонну наркотиков, что превышает показатель 2021 года примерно на 1,7 тонны. В 2020 и 2019 годах полиция и спецслужбы изымали 505 и 428 тонн кокаина соответственно.

"Необходимо бороться с незаконными доходами от незаконного оборота наркотиков, которые порождают зло в нашей стране", — заявил министр обороны Иван Веласкес.

Данные показали, что в провинциях Нарино, Боливар и Валье-дель-Каука было произведено наибольшее количество изъятий в прошлом году.

Производство и незаконный оборот кокаина считаются главной движущей силой почти шестидесятилетнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибло более 450 тысяч человек, а миллионы стали перемещенными лицами.

Ранее мы писали, что Колумбия и США обсудили передачу Украине колумбийского вооружения советского производства, однако Богота отказалась от этого предложения.

Кроме того, Колумбия решила направить специалистов по разминированию для обучения украинских военнослужащих.

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