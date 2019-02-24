Колумбія відкликала своїх дипломатів з Венесуели

МЗС Колумбії пригрозив Мадуро відповідальністю в разі агресії проти дипломатів

Колумбия решила отозвать своих дипломатов из Венесуэлы и объявила, что они вернутся домой в самое ближайшее время. Как информирует РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Колумбии Ольмеса Трухильо.

В его заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, указано, что это делается "с целью сохранения жизни и неприкосновенности колумбийских дипломатов".

Также Трухильо подчеркивает: "администрация узурпатора Мадуро понесет ответственность за любой акт агрессии или нарушение прав колумбийских дипломатов в соответствии с международными нормами в ближайшие часы или дни".

Отметим, что Богота не признает законность пребывания Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы. В то же время Колумбия признает и поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, котрый объявлен и.о. президента.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна расторгла дипломатические отношения с Колумбией. О таком решении Мадуро объявил во время митинга на фоне продолжающихся столкновений на границе. Там проходит акция оппозиции, требующей доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.