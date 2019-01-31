Колумбія обмежила в'їзд для більше 200 прихильників Мадуро

Масштаби санкцій Колумбії проти венесуельських чиновників можуть зрости

Колумбия запретила въезд в страну более чем двум сотням чиновников и сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Republica.

По словам главы миграционной службы Колумбии Кристиана Крюгера Сармьенто, эти санкции приняты в рамках соглашений Группы Лимы. Кроме того, Колумбия также не исключает возможности расширения масштабов санкций.

"Пока речь идет лишь о предварительном списке мер", - сказал Сарменьенто.

Напомним, недавно государственный министр в МИД Германии Нильс Аннен заявил, что единственным легитимным институтом Берлин признает только Национальную ассамблею Венесуэлы. В Германии считают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "контролирует все институты страны", что дает ему возможность "доминировать на выборах и фальсифицировать их".

Отметим, с 23 января исполняющим обязанности президента Венесуэлы считается лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо. Его поддержали Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и страны Евросоюза.