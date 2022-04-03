Зеленський подякував президенту Колумбії за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський розповів про проведення переговорів у суботу зі своїм колумбійським колегою Іваном Дуке Маркесом, який висловив підтримку нашій країні, яка протистоїть повномасштабній російській військовій агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Дуже вдячний йому за підтримку й за солідарність з Україною. Розширюється перелік країн, які чесно кажуть, що свобода має значення, а війна має зупинитись", - сказав Зеленський.

Також президент повідомив про проведення низки міжнародних переговорів щодо військової та фінансової допомоги для України, та нових санкцій проти Росії.