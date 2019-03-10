У Колумбії в результаті аварії літака загинули 12 осіб

Пілот намагався здійснити аварійну посадку, але літак загорівся

В Колумбии в результате аварийной посадки самолета Douglas DC-3 авиакомпании Laser Airlines погибли 12 человек, находившихся на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание El Tiempo.

Самолет летел из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в столицу центрального департамента Мета - Вильявисенсио.

В пути пилот объявил о чрезвычайной ситуации и попытался приземлиться в муниципалитете Сан-Мартин, однако, по словам очевидцев, во время посадки самолет загорелся.

В управлении гражданской авиации Колумбии сообщили, что среди пассажиров самолета была мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, ее муж и дочь.

На месте происшествия работают спасатели, причины авиакатастрофы устанавливаются.

Напомним, 8 марта в американском штате Флорида двухмоторный самолет Piper PA-23-250 упал в озеро Окичоби, в результате крушения погибли пятеро людей. Самолет следовал из аэропорта города Тампа в аэропорт Палм-Бич.