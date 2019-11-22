У Колумбії застосували сльозогінний газ під час антиурядових протестів

В Колумбії сотні тисяч демонстрантів протестують проти уряду та президента Івана Дуке Маркеса, що перетворюється в заворушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що демонстранти почали підпалювати барикади і громити зупинки громадського транспорту.

"Акції охопили й інші міста. Так, мер Калі, третього за чисельністю населення міста Колумбії, ввів комендантську годину в нічний час", - йдеться у повідомленні.

Також в Боготі виявлені акти мародерства. Протестувальники спробували проникнути в будівлю парламенту країни. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Зазначимо, що демонстранти в Колумбії (профспілкові активісти, студенти і вчителі), виражають невдоволення соціальною нерівністю, насильством проти корінних народів, а також значним масштабом корупції.

Нагадаємо, демонстранти, що вимагають дострокових парламентських виборів в Грузії, намагалися закрити державні будівлі навісними замками і ланцюгами в столиці та інших містах по всій країні.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 листопада, у Тбілісі сталися сутички між демонстрантами і поліцією поблизу будівлі грузинського уряду. Протестувальники намагалися повісити замок на вхід в адміністрацію. Мобілізована поліція не давала їм такої можливості, у результаті чого сталося зіткнення.