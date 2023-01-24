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Колоссальные потери "повара Путина". На фронте осталась только пятая часть "вагнеровцев", - ISW

Фото: Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Из 50 тысяч наемников, которых основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин насобирал по тюрьмам РФ, на фронте в Украине осталась примерно пятая часть.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что такие данные обнародовала председатель независимой российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова, заявив, что остальные 40 тысяч либо уже уничтожены, либо получили ранения, либо дезертировали.

"ISW не может подтвердить эти цифры, но они очень вероятны, учитывая модель ЧВК "Вагнер" об использовании наемников в качестве пушечного мяса в очень изнурительных наступательных операциях", - говорится в отчете.

Специалисты указали, что модель, которую "вагнеровцы" использовали, удерживая высокообученных наемников с длительным сроком службы как руководство и элементы типа специальных сил на вершине массы необученных заключенных, также приводит к большим боевым потерям, капитуляции и дезертирству.

Напомним, Россия уже отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, но это никак не изменило ситуацию на поле боя.

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ЧВК ВагнераВойна России против Украины