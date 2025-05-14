Колоссальные потери: британская разведка показала снимки российского арсенала после взрывов

Как отмечается в сводке, 22 апреля 2025 года на российском 51-м арсенале боеприпасов ГРАУ во Владимирской области, примерно в 80 км к востоку от Москвы, произошло несколько крупных взрывов.

По данным украинского Центра по противодействию дезинформации, на складе хранилось около 105 тысяч тонн различных боеприпасов, включая баллистические, авиационные и зенитные ракеты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для стрелкового оружия для боев на передовой.

Спутниковые снимки показывают, что значительная часть склада, более 1 кв. км, была повреждена взрывами, что свидетельствует о колоссальных потерях на ключевом стратегическом складе, снабжающем войну России в Украине.

Кроме того, поврежденные огнем, нестабильные, неразорвавшиеся боеприпасы могли упасть за пределы объекта, что потенциально представляет опасность для гражданского населения поблизости.

Причины взрыва

Министерство обороны России заявило, что взрывы произошли из-за пожара, который затем вызвал детонацию боеприпасов.

"Весьма вероятно, что к этой потере привели ненадлежащие процедуры обращения с оружием и небрежное хранение боеприпасов", - пишет британская разведка.

Это соответствует давней тенденции регулярно подтверждаемой российской некомпетентности в отношении безопасного и надлежащего обращения с собственными боеприпасами.

"Взрывы 51-го ГРАУ, вероятно, привели к самой большой потере российских боеприпасов, вызванной собственными действиями России в текущем конфликте на сегодняшний день", - отмечают в Минобороны Британии.