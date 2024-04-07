"Колос" дома расписал ничью с "Металлистом 1925"

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Колос" – "Металлист 1925" – 1:1

Голы: Рангел, 23 – Борячук, 47

Первыми опасность создали гости. Юсов после прострела Капинуса отправил мяч выше ворот. "Хлеборобы" осмелели ближе к экватору первой половины. Это Рангел после навеса Цурикова головой пробил в руки Мозилю.

Как оказалось, это была репетиция. В следующей же атаке "Колос" вышел вперед. Ориховский выполнил подачу с левого фланга, а тот же Рангел головой попал под ближнюю штангу.

Харьковчане пытались сравнять счет еще до перерыва. Дважды на острие атаки оказался Борячук. Сначала он получил пас от Дмитренко и пробил с острого угла – Фесюн парировал ногами. Затем нападающий сыграл в стенку с Юсовым, но с линии штрафной не смог акцентированно пробить.

Забил Борячук с третьей попытки на старте второго тайма. Юрченко разыграл угловой с Габелком и перевел мяч в зону перед штрафной. Оттуда форвард мощным выстрелом пробил под перекладину – 1:1!

Гол добавил "Металлисту 1925" уверенности. Подопечные Виктора Скрипника провели серию опасных атак. Вот Капинус пробил выше ворот из угла штрафной. Далее Имереков с нескольких метров головой поразил перекладину после углового. Затем Юсов сместился с фланга в центр, но лишь размял Фесюна ударом по центру.

В конце концов цифры на табло так и не изменились. "Колос" благодаря ничьей поднялся на 9-е место в турнирной таблице УПЛ (25 очков). Тем временем "Металлист 1925" остался на предпоследней строчке (17 пунктов).