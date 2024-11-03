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"Колос" обыграл "Ворсклу" в домашнем дебюте Максимова в УПЛ

Фото: "Ворскла" – "Колос" (ФК "Колос")
Автор: Андрей Костенко

Ковалевский "Колос" победил на выезде полтавскую "Ворсклу" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Ворскла" – "Колос" – 0:1

Гол: Салабай, 69

Матч аутсайдеров Премьер-лиги начался с 15-минутной задержкой из-за воздушной тревоги. Первый тайм запомнился множеством мелких фолов со стороны обеих команд и минимумом опасных моментов.

"Ворскла" на правах хозяина имела небольшое преимущество. Однако два удара в створ ворот, которые зрители увидели до перерыва, летели именно в ее сторону. Бдительность Исенка в первом тайме проверили Диего и Боливар. Относительно активности хозяев был полумомент у Иеде, который после навеса атаковал головой, однако пробил выше.

Во втором тайме тренеры обоих коллективов пытались оживить в целом скучный поединок заменами. Одна из них сработала.

На 58-й минуте наставник "Колоса" Александр Поздеев бросил в бой Салабая, который душе быстро отличился голом. Правда, организовали взятие собственных ворот защитники "Ворсклы". После перепасовки у собственной штрафной, Хрипчук запутался с мячом в ногах и допустил потерю. Боливар воспользовался подарком, покатил на Салабая, избивавшего уже в пустые ворота.

После этого гости включили режим стены. Однако именно они были более близки к тому, чтобы удвоить преимущество, чем "Ворскла" – сравнить. Боливар чуть не подловил Исенка, вышедшего далеко от ворот. Впрочем, и полтавчане получили свой шанс на спасение уже на последней минуте. Но его упустил Иеде.

 

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