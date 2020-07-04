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У Коломиї закриють Центр адмінпослуг через COVID-19 у співробітників

Новини » Коронавірус     04.07.2020 - 12:49
У Коломиї закриють Центр адмінпослуг через COVID-19 у співробітників
Фото: коронавірус (УНІАН)

Зокрема, захворів керівник установи

У Коломиї закриють Центр надання адміністративних послуг через коронавірус у співробітників. ЦНАП припинить прийом громадян до 13 липня.

Про це повідомляє ЦНАП у своєму Facebook.

"Карантин! У зв’язку з виявленням захворювання COVID-19, прийом громадян припиняється до 13.07.2020", - вказано у повідомленні.

Опубліковано Слюзар Ігор Пʼятниця, 3 липня 2020 р.

Крім того, мер міста Ігор Слюзар у своєму прямому ефірі у Facebook уточнив, що на коронавірус захворіли працівник паспортного відділу і керівник ЦНАПу.

Відзначимо, раніше Слюзар повідомив, що заразився коронавірусом. Також захворювання підтвердили у його заступника. За словами мера, 2 липня він отримав позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19. При цьому у нього не було ніяких симптомів захворювання.

Відзначимо, раніше Слюзар повідомив, що заразився коронавірусом.. Також захворювання підтвердили у його заступника. За словами мера, 2 липня він отримав позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19. При цьому у нього не було ніяких симптомів захворювання.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ закрило три сервісні центри в Києві; таке рішення прийняли через те, що у співробітників зафіксували зараження COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в середині червня стало відомо, що у кількох співробітників сервісного центру МВС в Києві виявили коронавірус; установу закрили.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ЦПАУКоломыяКоронавірус
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