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В Коломые закроют Центр админуслуг из-за COVID-19 у сотрудников

Новости » Коронавирус     04.07.2020 - 12:49
В Коломые закроют Центр админуслуг из-за COVID-19 у сотрудников
Фото: коронавирус (УНИАН)

В частности, заболел руководитель учреждения

В Коломые закроют Центр предоставления административных услуг из-за коронавируса у сотрудников. ЦПАУ прекратит прием граждан до 13 июля.

Об этом сообщает ЦПАУ в своем Facebook.

"Карантин! В связи с выявлением заболевания COVID-19 прием граждан прекращается до 13.07.2020", - указано в сообщении.

Опубліковано Слюзар Ігор Пʼятниця, 3 липня 2020 р.

Кроме того, мэр города Игорь Слюзар в своем прямом эфире в Facebook уточнил, что коронавирусом заболели работник паспортного отдела и руководитель ЦПАУ.

Отметим, ранее Слюзар сообщил, что заразился коронавирусом. Также заболевание подтвердили у его заместителя. По словам мэра, 2 июля он получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. При этом у него не было никаких симптомов заболевания.

Напомним, Министерство внутренних дел закрыло три сервисных центра в Киеве; такое решение приняли из-за того, что у сотрудников зафиксировали заражение COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в середине июня стало известно, что у нескольких сотрудников сервисного центра МВД в Киеве обнаружили коронавирус; учреждение закрыли.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ЦПАУКоломыяКоронавирус
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