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Коломойскому объявили подозрение в организации заказного убийства

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Юлия Акимова

Олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение. Бизнесмена, который уже является фигурантом ряда уголовных дел, подозревают в организации заказного убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и Офис генпрокурора.

Правоохранительные органы не называют имя бизнесмена, получившего подозрение. Но указывают, что он уже подозревается в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

По данным источников РБК-Украина, подозрение объявили Игорю Коломойскому, находящемуся под стражей.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что в течение многих лет оказывалось противодействие расследованию, в том числе и через связи в тогдашних высших органах власти и правоохранительных органах.

Фото: Коломойскому вручили новое подозрение (t.me/UA_National_Police)

Что известно о деле

По данным следствия, Коломойский заказал убийство адвоката в 2003 году. Как известно, директор одной из юридических компаний отказался сотрудничать в незаконной сделке.

Действуя по мотивам личной мести, олигарх привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Четверо мужчин напали на адвоката в центре Феодосии и ранили его ножом. Потерпевшего спасли медики, а правоохранители задержали исполнителей заказного убийства.

Теперь полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика. Коломойскому сегодня, 8 мая, вручили подозрение.

 

 

Почему Коломойский под стражей

Напомним, с сентября 2023 года олигарх Игорь Коломойский находится в СИЗО. Он является фигурантом нескольких уголовных дел.

Следствие установило, что в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен, использовав для этого инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Также Коломойскому объявили подозрение в незаконном завладении 5,8 млрд гривен, к которому были причастны сотрудники "ПрибатБанка", основателем и акционером которого он тогда был.

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