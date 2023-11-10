Коломойского снова оставили под арестом

Защитники предпринимателя просили судью Шевченковского райсуда изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокаты мотивировали это ухудшением здоровья своего подзащитного.

Однако такое ходатайство в отношении Коломойского было отклонено судьей.

Сам олигарх не стал комментировать представителям СМИ решение суда.

Дело Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский является фигурантом нескольких дел. В частности, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

По данным следствия СБУ, в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Известно, что 7 сентября Коломойскому было объявлено подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. Впоследствии 15 сентября он получил новое подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

Тогда суд пересмотрел свое решение о мере пресечения олигарху и увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн гривен. В свою очередь защита Коломойского пыталась обжаловать такое решение суда, но апелляцию отклонили.

Добавим, что 24 октября суд отказался заменить олигарху меру пресечения по содержанию под стражей на домашний арест, как этого просили адвокаты ссылаясь на "ухудшение состояния здоровья" у подзащитного.

Среди прочего 26 октября стало известно, что Коломойский передал корпоративные права в 1+1 в управление на пять лет.