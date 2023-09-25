Коломойского привезли в суд для рассмотрения апелляции (фото, видео)

Суд над Коломойским: изменят ли меру пресечения

Сегодня украинский бизнесмен Игорь Коломойский был доставлен в Киевский апелляционный суд. Там уже началось рассмотрение жалобы на избрание ему меры пресечения.

Фото: Коломойского привезли в суд из СИЗО на рассмотрение апелляции (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, что суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн грн. Речь идет о деле по легализации более полумиллиарда гривен ПриватБанка.

После оглашения данного решения Коломойского отправили в СИЗО, а его адвокаты заявили, что он не будет вносить залог, поскольку считает решение суда "необоснованным и хочет дождаться решения апелляции". Которая, соответственно, рассматривается уже сегодня.

Фото: в Киеве уже началось заседание апелляционного суда по делу Коломойского (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, что перед заседанием суд удовлетворил ходатайство о том, чтобы Коломойский во время судебного заседания находился не в специальном прозрачном боксе, а рядом со своими адвокатами.

Подозрения Коломойскому

Напомним, 7 сентября мы писали, что олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.

До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.

После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога. А уже 15 сентября стало известно, что олигарху вручили третье подозрение.

При этом уже на следующий день Шевченковский райсуд столицы переизбрал меру пресечения Коломойскому. В частности, суд изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер в сумме 3 млрд 891 млн грн.

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